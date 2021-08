Acidente deixa um morto e um ferido na RSC 287, em Santa Cruz do Sul

publicidade

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na noite de sexta-feira em Santa Cruz do Sul, na região do Vale do Rio Pardo. No km 96 da RSC 287, em Linha Pinheiral, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado para atender uma colisão lateral envolvendo um Chevrolet Kadett, com placas de Passo do Sobrado, e um caminhão Scania T113, com placas de Santana do Livramento.

Conforme o efetivo do CRBM, a motorista do automóvel, de 74 anos, teve óbito no local. O passageiro do carro, de 76 anos, ficou ferido. A vítima foi socorrida e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital. O efetivo do 6º Batalhão de Bombeiros Militar também foi mobilizado na ocorrência.