Acidente deixa uma pessoa morta e seis feridas no Vale do Taquari

Um acidente de trânsito deixou uma mulher morta e mais seis pessoas feridas na ERS 130, no Vale do Taquari, na madrugada deste sábado.

O fato, que envolveu um Celta e um Palio, foi registrado por volta das 4h30min na altura do km 75 da rodovia, na divisa entre Lajeado e Arroio do Meio. A vítima foi arremessada para fora de um dos veículos e morreu no local.

Outras seis pessoas foram removidas para hospitais de Lajeado e de Arroio do Meio, três delas em estado grave. O trânsito segue interrompido para o trabalho da perícia.