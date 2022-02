Acidente entre ônibus e caminhão deixa oito feridos na BR 392, em Guarani das Missões

publicidade

Oito pessoas ficaram feridas, das quais uma em estado grave, em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira em Guarani das Missões. No km 647 da BR 392, aconteceu uma colisão frontal envolvendo um ônibus Mercedes-Benz, prefixo 100, que fazia a linha intermunicipal São Luiz Gonzaga-Santa Rosa, e um caminhão, de uma empresa prestadora de serviços de energia elétrica.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, sete pessoas tiveram ferimentos leves e uma ficou gravemente ferida. Todas as vítimas foram socorridas e hospitalizadas. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram mobilizados no atendimento da ocorrência.