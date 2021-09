Acidente entre carreta, ônibus e van deixa ao menos 12 mortos na Bahia

publicidade

Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros, uma van e uma carreta carregada de eucaliptos deixou ao menos 12 mortos na noite dessa quarta-feira (29), na BR 101, altura do km 703, em Eunápolis, no Sul da Bahia.

A carreta Bitrem carregada de eucaliptos transitava na rodovia, com dois semirreboques, quando toras da carga se desprenderam e acabaram atingindo o ônibus e a caminhonete van. O coletivo fazia o transporte de passageiros no itinerário entre as cidades de Itacaré e Porto Seguro.

Segundo a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, o acidente deixou 17 feridos, sendo seis deles com ferimentos graves. Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento nos hospitais de Eunápolis e Porto Seguro. Uma investigação irá determinar as causas do acidente.