Acidente entre lotação e caminhão deixa moradores da Lomba do Pinheiro sem luz

Uma acidente entre uma lotação e um caminhão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), por volta das 16h desta terça-feira. Segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), após colidir com o caminhão, a lotação bateu em um poste de energia elétrica localizado na parada 1 da estrada João de Oliveira Remião, sentido bairro-Centro. A lotação estava vazia no momento do acidente. Apenas o motorista do coletivo teve ferimentos leves.

EPTC, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu) estiveram no local atendendo a ocorrência.