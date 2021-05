Acidentes de trânsito causam a morte de duas pessoas na Serra

publicidade

Duas pessoas morreram em acidentes de trânsito ocorridos na noite desta sexta-feira na Serra gaúcha. Em Vacaria, a Polícia Rodoviária Federal registrou a colisão entre dois veículos no km 114 da BR 285. Uma caminhonete Chevrolet S10 e um Renault Sandero colidiram frontalmente no trecho da rodovia.

Conforme o efetivo da PRF, a motorista do Sandero, de 39 anos, teve óbito no local. Já dois ocupantes da S10 ficaram feridos, mas o condutor não havia sido localizado.

Em Caxias do Sul, o Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu uma ocorrência no km 74 da ERS 122. Um Renault Symbol, uma moto Honda Fan e um Volkswagen Fox envolveram-se em uma colisão na pista.

De acordo com o CRBM, o motociclista, de 31 anos, morreu no local. O motorista do Fox teve ferimentos e a condutora do Symbol escapou ilesa.