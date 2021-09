Acidentes de trânsito causam a morte de três pessoas nas estradas gaúchas

publicidade

Três pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. No final da madrugada deste sábado, um ciclista morreu no km 13 da ERS 407, em Xangri-Lá, no Litoral Norte. A vítima foi atingida por um Volkswagen Gol, de cor branca, com placas de Tramandaí, cujo motorista fugiu do local.

Acionado, o efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) identificou e localizou o condutor com o veículo parado após chocar-se contra um muro, já no perímetro urbano. Com sinais visíveis de embriaguez, ele foi submetido ao teste do etilômetro.

De acordo com os policiais rodoviários estaduais, o teste resultou em 0,73 mg/l e na contraprova 0,58 mg/l. O motorista foi então preso em flagrante e encaminhado para a DP de Capão da Canoa.

Já noite de sexta-feira, a colisão frontal de um Chevrolet Corsa, com placas de Caxias do Sul, e um caminhão Mercedes-Benz Actros, com placas de Caçador, de Santa Catarina, provocou a morte do condutor do carro na Serra. O acidente foi registrado no km 83 da ERS 122, em Caxias do Sul.

No mesmo período, a colisão entre um caminhão Iveco Stralis, com placas de Morro da Fumaça, de Santa Catarina, e um caminhão Volkswagen, com placas de Uruguaiana, causou um óbito no km 391,8 da BR 158, em São Gabriel. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, a vítima fatal foi o motorista do primeiro veículo.