Acidentes de trânsito causam oito mortes na noite desse domingo no Rio Grande do Sul

Além dos acidentes de trânsito com duas mortes na RSC 387, em Montenegro, outras seis pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas na noite desse domingo.

Em Tapera, um Volkswagen Gol, com placas de Espumoso, colidiu frontalmente contra um ônibus, emplacado em Arvorezinha, no km 146 da ERS 332. O condutor, de 32, teve óbito no local, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Em São Francisco do Sul, a queda dentro de um vala de um Ford Ka, emplacado na cidade, causou a morte de um casal de idosos, de 75 e 67 anos, no km 18 da ERS 241. O carro ficou submerso. O efetivo do CRBM compareceu no local.

Em Rio Grande, uma pedestre, de 71 anos, morreu atropelada por um Chevrolet Classic, com placas do município, no km 19 da BR 392. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Em Frederico Westphalen, a saída de pista de um Chevrolet Vectra, com placas de Iraí, vitimou dois homens, de 23 e 28 anos, no km 16 da BR 386. A PRF foi também acionada.