Acidentes de trânsito causam quatro mortes no Rio Grande do Sul

Quatro pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito na noite desse domingo no Rio Grande do Sul. Em Anra Gorda, um casal de namorados morreu no km 34 da ERS 332, em Anta Gorda. As vítimas estavam em uma moto Honda Twister, com placas de Ilópolis, que se envolveu em uma colisão frontal com uma Fiat Strada, com placas de Arvorezinha. A motocicleta incendiou-se em seguida. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na ocorrência, que deixou ferido ainda o condutor da caminhonete.

Já em Soledade, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma colisão transversal entre Renault Scénic e uma Mitsubishi L200, que rebocava uma Chevrolet S10, no km 225 da BR 386. O passageiro do automóvel teve óbito e o motorista do automóvel ficou gravemente ferido. Já o motorista e a passageira da caminhonete tiveram lesões graves.

Em Canoas, um idoso foi atropelado e morto por um Renault Sandero na rua Primavera, no bairro Rio Branco. A Brigada Militar, através do 15º BPM, compareceu no local.