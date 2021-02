Acordo prevê que projeto de revitalização do Cais do Porto seja entregue até outubro

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul firmou um acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para dar início a um projeto de reestruturação do Cais do Porto, em Porto Alegre. O contrato firmado entre as partes ocorreu na tarde desta quarta-feira, e prevê que o projeto de revitalização do local seja entregue até outubro.

Após a formalização do acordo, o governador Eduardo Leite enalteceu a parceria com o banco, que agora, através de estudos técnicos, vai definir a melhor forma de destino para a área, seja por meio de alienação, concessão ou parceria público-privada (PPP), entre outras, para desestatização do terreno que pertence ao Executivo estadual. Já a publicação do edital está prevista para dezembro.

Além dos projetos de engenharia, a contratação contempla a realização de avaliação do imóvel, avaliação econômico-financeira, audiências públicas, roadshow com investidores, editais e demais documentos necessários à execução. O governador também afirmou que a revitalização do local vai ter impacto importante na valorização imobiliária da região e no ponto de vista anímico da cidade, já que as melhorias devem tornar a área mais atraente.

“A revitalização dessa área significará muito para Porto Alegre, não apenas em emprego e renda já no curto prazo, com as obras, mas no longo prazo representará sinergia e interações que proporcionarão muito mais do que um ponto turístico inovador, moderno e que preserva sua história, levando a novas parcerias e investimentos e fazendo com que as pessoas queiram aqui viver. Tudo isso, a partir da capital de todos os gaúchos, impactará positivamente em todo o Rio Grande do Sul”, completou Leite.