Aeronave de testes voa baixo e chama atenção dos porto-alegrenses

Uma aeronave, que sobrevoava Porto Alegre a uma baixa altitude, chamou atenção na tarde desta segunda-feira. Era um Embraer Legacy 500 – modelo denominado pela Força Aérea Brasileira também como IU-50 –, que estava fazendo a aferição de instrumentos localizados na cabeceira da pista do Porto Alegre Airport, que auxiliam no pouso com baixa visibilidade.

Durante o teste, o jato ficou a uma altitude que variava entre 300 e 500 metros acima do nível do mar. Conforme a assessoria de comunicação da Fraport, concessionária do terminal, o trabalho foi contratado pela companhia para checagem de equipamentos que foram substituídos.

Na prática, nestes voos, técnicos verificam se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílios à navegação – instalados dentro e fora dos aeroportos – são confiáveis. Esses equipamentos enviam informações às aeronaves, indicando o caminho que deve ser seguido, balizando os pilotos para pousos e decolagens não só em condições normais, mas, especialmente, quando a meteorologia está desfavorável.