Agências da Caixa estendem horário de atendimento

publicidade

Desde que as medidas de contenção contra o novo coronavírus foram adotadas no Brasil, as agências da Caixa Econômica Federal têm sido um dos estabelecimentos mais procurados. Com o anúncio e início do pagamento do auxílio emergencial, o chamado Corona Voucher, essa busca só se intensificou e filas nos bancos tem sido uma constante.

Para tentar reduzir filas e aglomerações, a empresa começou nesta quarta-feira a atender em horário estendido, abrindo as portas das 8h às 14h, exclusivamente para os chamados serviços essenciais (saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas).

Em todo país, 1,1 mil agências iniciaram esse atendimento especial, sendo destas, nove no Rio Grande do Sul distribuídas em cinco cidades. Porto Alegre é o município com mais agências realizando o atendimento especial, com quatro locais funcionando no novo horário. Mesmo que o foco seja atendimento que não está vinculado ao pagamento do auxílio emergencial, este ainda é o principal motivador do público que busca os bancos.

De acordo com os funcionários que atendem nas agências, cerca de 90% das pessoas que vão até as agências querem informações para receber os R$ 600 pagos pelo Governo Federal. Como o atendimento é limitado a um pessoa por caixa eletrônico e por funcionário, as filas acabam se concentrando no lado de fora dos bancos, com clientes que muitas vezes não respeitam a distância de um metro e meio entre cada um.

Cabe aos funcionários da Caixa irem até a fila para orientar as pessoas, que na maioria das vezes sequer precisa entrar no banco. Na agência do bairro Intercap, na zona Leste de Porto Alegre, clientes chegaram a ser atendidos dentro do carro para evitar as aglomerações.

O dinheiro para saque só estará disponível a partir do dia 27 de abril, seguindo o calendário já divulgado pelo governo. Antes disso os valores para quem recebeu devem ser movimentados apenas pelo aplicativo Caixa Tem.

Confira as agências da Caixa no RS com horário especial

Alvorada

• Agência Alvorada (Avenida Presidente Getúlio Vargas- 1070 - Bela Vista)

• Agência Metropolitana (Avenida Presidente Getúlio Vargas- 2780 - Bela Vista)

Gravataí

• Agência Monte Belo (Avenida Dorival Candido Luz de Oliveira, 4030 - Monte Belo)

Guaíba

• Agência Guaíba (Rua São José, 219 - Centro)

Porto Alegre

• Agência Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 6630 - Lomba do Pinheiro)

• Agência Bairro Restinga (Estrada João Antônio da Silveira, 1891, Restinga)

• Agência Intercap (Avenida Bento Gonçalves, 5301 - São José)

• Agência Assis Brasil (Avenida Assis Brasil, 6750 - Sarandi)

Sapucaia do Sul

• Agência Sapucaia do Sul (Rua Nossa Senhora das Graças, 100 - Centro)