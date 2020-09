Agências do INSS reabrem segunda com hora marcada e uso de máscara

publicidade

Após quase seis meses fechadas, o Insituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai reabrir parte das agências na próxima segunda-feira. Mas será necessário fazer antes agendamento, por meio do aplicativo "Meu INSS" ou pelo telefone 135. Para evitar aglomeração dentro ou fora das agências, os segurados sem hora marcada não serão atendidos.

Inicialmente, 650 das 1,5 mil agências em todo o país vão reabrir. O horário de funcionamento será das 7h às 13h. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, essas são as maiores agências, que respondem por cerca de 70% da demanda.

De acordo com portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, será obrigatório o uso de máscaras e medição de temperatura para entrar nas agências. Veja as medidas a seguir:

Serviços disponíveis

• perícia médica

• avaliação social

• cumprimento de exigência

• justificação administrativa

• reabilitação profissional

Os demais serviços, como requerimento para aposentadoria por exemplo, continuam sendo feitos por meio digital, no aplicativo "Meu INSS", ou pelo telefone 135.

Como será o atendimento

• Só será permitida a entrada de quem fizer o agendamento antes pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

• Quem for às agências deverá usar máscaras e terá a temperatura medida antes de entrar no local.

• A agência deverá fornecer máscara descartável, caso a pessoa esteja utilizando máscara úmida, suja ou rasgada.

• Caso a temperatura for indicativa de febre, de 37,5°C ou acima disso, a medição será refeita, após alguns minutos.

• Se a temperatura continuar alta, os segurados, beneficiários ou acompanhantes terão o acesso proibido e serão orientados a procurar uma unidade de saúde ou médico.

• Também serão orientados a realizar o reagendamento do serviço por intermédio dos canais remotos, informando sobre o resguardo da data de entrada inicial do requerimento.

• As pessoas serão orientadas sobre a necessidade do uso de álcool em gel para higienização das mãos e sobre a importância de manter o distanciamento mínimo de 1metro entre elas.

• Além das medidas de higienização, as cadeiras de espera também serão espassadas para evitar aproximação entre os segurados.

Atendimento remoto

As agência estão fechadas desde 24 de março por causa das medidas de restrição para enfrentar a pandemia de coronavírus. O atendimento passou a ser feito apenas pelo site e aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.