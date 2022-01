publicidade

Um morador de Iraí de Minas, a 479 quilômetros de Belo Horizonte, encontrou em sua fazenda uma pedra que ele suspeita ser parte do meteoro que foi visto no Estado na última semana. Em vídeo publicado em redes socais, o homem diz que lavou a rocha. Ele negou à reportagem do R7 que tenha usado detergente.