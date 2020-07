Alemanha tem queda histórica de 10,1% do PIB durante pandemia

publicidade

A evolução histórica da economia da Alemanha deve ser ampliada por um capítulo dramático. Na crise da pandemia o Produto Interno Bruto (PIB) entrou em colapso tanto quanto desde a Segunda Guerra Mundial. Nos meses de abril a junho, a queda foi de 10,1%, um declínio muito maior do que o esperado pelos economistas. Os especialistas previram uma retração de 9% no período.

Com a queda, que o Instituto Federal de Estatística colocou em números pela primeira vez, sete anos de crescimento econômico foram apagados em um único trimestre. "Este o retrocesso mais grave do indicador desde o início das medições trimestrais do PIB na Alemanha em 1970", afirma o Destatis em um comunicado. O acidente foi duas vezes maior do que durante a crise financeira, quando o PIB caiu 4,7%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a queda foi de 11,7%. "No segundo trimestre de 2020, tanto as exportações como as importações de bens e serviços registraram forte queda", destacou o Destatis. A economia alemã sofreu um choque provocado pelo confinamento, que paralisou a produção de muitos setores, mas que também reduziu o comércio e derrubou a produção.

A força total da crise do vírus é refletida nos dados. Em março, medidas para conter a pandemia de coroa colocaram a economia alemã em coma artificial. Como resultado, a economia encolheu significativamente mais entre abril e junho do que nos três primeiros meses deste ano. Os efeitos do bloqueio tiveram um impacto total no segundo trimestre: o consumo privado na Alemanha entrou em colapso, as empresas suspenderam seus investimentos e as exportações em grande parte pararam.

Em abril, em plena restrição sanitária, a produção industrial, crucial para a maior economia da zona do euro, sofreu uma queda histórica de 17,9%. Os pedidos da indústria caíram 25,8% e as exportações 31,1%. Mas, estima-se que a República tenha passado pela crise de maneira relativamente leve em comparação com outros países. Na França, que divulgará seus números nesta sexta-feira, é provável que o PIB tenha caído 15% no segundo trimestre. Na Itália, o menos pode ser de 14% e na Espanha, de 16%.