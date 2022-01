Alta procura por testes de Covid-19 causa demora em unidade de saúde em Porto Alegre

publicidade

Centenas de pessoas procuraram as nove unidades de saúde de Porto Alegre que disponibilizam a testagem rápida de antígeno para Covid-19 neste sábado. Até as 16h, pessoas que apresentam sintomas ou assintomáticos que entraram em contato com casos positivos da doença e sem esquema vacinal completo podem se dirigir a estes postos para passar por avaliação clínica e, na sequência, fazer o teste.

Febre, calafrio e dor de cabeça são alguns dos sintomas que Sandro Moura, 56 anos, sentiu e o fez sair de casa, na manhã deste sábado, em busca do teste rápido na Unidade de Saúde São Carlos, na avenida Bento Gonçalves, bairro Agronomia. “Estou desde quinta-feira assim, meu termômetro deu 38,5 graus e agora comecei a tossir”, relatou. Segundo ele, precisou esperar cerca de duas horas para ser atendido, depoimento repetido por outras pessoas que aguardavam pela testagem do lado de fora da unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), houve lentidão no sistema, mas a forte demanda por conta da alta de novos casos de Covid-19, impulsionados pela variante ômicron, e da gripe Influenza A da variante H3N2 explica a demora.

A testagem segue neste domingo nos mesmos postos de saúde que disponibilizaram o serviço neste sábado: Tristeza, Álvaro Difini, Moab Caldas, São Carlos, Lomba do Pinheiro, Morro Santana, Assis Brasil, Ramos e Navegantes. Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno, mas que seguirem com sintomas, poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes. Entre outros sintomas que podem caracterizar infecção por coronavírus, estão dor de garganta, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular.

Os especialistas recomendam que o teste seja feito, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de Covid-19. Nesta sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou 14.345 novos casos da doença no RS em 24 horas. Foi o quarto dia consecutivo em que houve mais de 10 mil novas infecções entre os gaúchos.

Confira os endereços das unidades de saúde no link.

