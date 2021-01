"Amanhã iniciaremos a distribuição de doses aos estados", diz Pazuello

publicidade

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, concedeu entrevista coletiva, neste domingo, para falar sobre a aprovação de uso emergencial das vacinas de Oxford e da CoronaVac. Direto do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Rio de Janeiro, o chefe da pasta anunciou a data de início do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a doença, que deve começar no dia 20 de janeiro.

"Determinei imediatamente após a aprovação da Anvisa que o departamento de logística faça a distribuição específica para cada estado e o Distrito Federal. Considerando o nosso cronograma, amanhã, às 7h, iniciaremos a distribuição das doses para todos os estados, com o auxílio do Ministério da Defesa”, disse.

O ministro também criticou o que ele classificou como "uso político" das vacinas. Pazuello disse que o Ministério da Saúde já está com as doses em mãos e que poderia ter realizado a primeira vacinação do Brasil. No entanto, decidiu respeitar o que foi "pactuado com os governadores."

“Não faremos jogada de marketing. O governo federal determinou que o Plano Nacional de Imunização seja executado pelo Ministério da Saúde. Esse plano já foi apresentado ao Suprema Tribunal Federal (STF), lançado no Palácio do Planalto, com todos os estados. Quebrar essa pactuação é desprezar a igualdade entre todos os estados e brasileiros", completou.

De acordo com o cronograma do governo, os imunizantes serão distribuídos considerando os grupos prioritários e a proporção de cada estado. O planejamento foi preparado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, considerando "todas as hipóteses e cenários." A expectativa é que as primeiras vacinas sejam aplicadas na quarta-feira, a partir das 10h.

No dia 11 de janeiro, Pazuello afirmou que a vacinação começaria "no dia D, na hora H". Em pronunciamento na cidade de Manaus (AM), o ministro ressaltou que as primeiras doses aos estados e municípios poderiam ser distribuídas entre três e quatro dias após a liberação da Anvisa.

Anvisa aprova uso emergencial de vacinas

A Anvisa concedeu nesta tarde autorização para uso emergencial das vacinas de Oxford e da CoronaVac. São os primeiros imunizantes contra a Covid-19 aprovados para uso no país. A decisão foi tomada nos primeiros três votos, a favor, da diretoria, composta por cinco membros.

A vacina de Oxford foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, e, no Brasil, será produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Já a CoronaVac foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e será fabricada pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

