Amanhecer ainda será frio, mas sol aparece e sexta-feira tem temperaturas amenas no RS

O sol predomina no Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira. O amanhecer ainda será frio, com neblina e nuvens em alguns pontos do Estado. Nestes locais, sol aparece no fim da manhã ou mesmo no começo da tarde.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a madrugada será fria, mas o tempo aberto faz com que a temperatura suba rapidamente. A tarde será de temperaturas amenas, na casa dos 20°C nos municípios.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital é de 7°C, e a máxima fica na casa dos 20°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Rosa 2°C / 22°C

Passo Fundo 4°C / 19°C

Erechim 4°C / 19°C

Pelotas 6°C / 20°C

Alegrete 5°C / 19°C

