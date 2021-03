Amapá inicia lockdown para combater o avanço da Covid-19

publicidade

O Amapá amanhece, nesta quinta-feira, em lockdown, com endurecimento de regras para os serviços considerados não essenciais. O objetivo das medidas é combater o avanço da pandemia de Covid-19, no estado.

As novas restrições estão em vigor desde as 6h desta manhã e vão durar sete dias, conforme decreto assinado pelo governador Waldez Goes. “É uma decisão difícil, que nenhum de nós gostaria de tomar, mas só com lockdown podemos reduzir a pressão na ocupação dos leitos e na transmissão do vírus”, disse.

Segundo dados divulgados na terça-feira pela Secretaria de Saúde do Estado, em 24 horas foram confirmados 755 novos casos da doença – 439 casos a mais que o boletim anterior. Também foram registrados oito mortes. Atualmente a taxa de ocupação de leitos é de 86,65%.

O decreto também traz medidas em relação ao serviço público. Todos os agentes da administração direta, indireta e fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, com exceção dos órgãos que são essenciais, como saúde, segurança e órgãos que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Atividades presenciais estão suspensas.

Novas regras do lockdown no Amapá, que vai de 18 a 24 de março

- Toque de recolher de 21h às 5h - só será permitida a circulação de pessoas que buscam atendimento e serviços essenciais;

- Proibido o consumo de bebida alcoólica no interior de estabelecimentos comerciais, logradouros, praças, calçadas e vias públicas.

Já estavam e continuam suspensos

- Funcionamento de bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;

- Abertura de clubes e balneários públicos e privados;

- Realização de eventos esportivos, culturais e sociais, passeios e festas em locais públicos e privados;

- Atividades esportivas coletivas, agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados.

- Academias de ginástica, parques, museus e assemelhados;

- Serviços de transporte interestadual de passageiros, na modalidade hidroviário, sendo permitido somente o transporte de cargas.

- Aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino.

Atividades que podem funcionar das 6h às 0h

- Restaurantes, lanchonetes, sorveterias, cafeterias, pizzaria e assemelhados, apenas na modalidade delivery;

- Comércio de móveis e eletrodomésticos, bijuterias, acessório e calçados;

- Comércio de autopeças, acessórios, pneus, baterias e afins;

- Comércio varejista de materiais e equipamentos para escritório; lojas de informática, eletrônicos e telefonia; joalherias e afins; loja de bombons e enfeites; loja de brinquedos, de variedades, de artigos esportivos e afins; lojas de departamento ou magazines; lojas de tintas automotivas; lojas de vestuário, acessórios e similares; papelarias e livrarias; shopping center e galerias comerciais;

Atendimento com hora marcada

- Agências de viagens, turismo e afins;

- Estabelecimentos médicos, clínicas de reabilitação, clínicas de vacinação humana, clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, psicológicas, clínicas veterinárias, laboratórios de análises clínicas, planos de saúde e afins;

- Oficina mecânica automotiva, oficina de refrigeração;

- Empresas de decoração e design, escritório e prestadores de serviços, escritórios compartilhados (coworking), escritórios de profissionais liberais (arquitetos, administradores, contadores, engenheiros e representantes), imobiliárias e corretoras;

- Lavanderia, manutenção de aparelho de climatização, manutenção de eletroeletrônicos, revenda, manutenção e limpeza de piscinas, seguradoras, lojas de material de caça e pesca, serviços de publicidade e afins;

- Salão de beleza, barbearias, esmalterias, cuidados pessoais e atelier de tatuagem.