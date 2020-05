Ambulância capota e deixa socorrista ferida em Gravataí

publicidade

Uma ambulância do grupo Resgate Anjos do Asfalto, equipe de atendimento voluntário a acidentes de trânsito em Gravataí e Cachoeirinha, capotou na noite de sábado, nas proximidades do shopping de Gravataí, na avenida Centenário. Conforme integrantes do grupo, a equipe estava em deslocamento para atender um acidente ocorrido na rodovia estadual ERS 030 e não estava transportando pacientes.

A ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos Bombeiros do município. Uma integrante do grupo Anjos do Asfalto, que estava na ambulância capotada, ficou ferida e foi encaminhada para atendimento no Hospital Dom João Becker. Os demais envolvidos no acidente não sofreram lesões. Conforme o grupo, um veículo teria cortado a frente da ambulância na avenida Centenário, causando o capotamento.

"Nossos socorristas seguiam todos os protocolos de segurança, e por isso saíram praticamente ilesos do acidente, bem como os ocupantes do outro veículo. Foram apenas danos materiais", consta em uma publicação do grupo. A viatura que capotou "não tem mais recuperação", segundo o grupo "mas ajudou a salvar muitas vidas, e o prefixo 0111 será sempre lembrado com carinho. E vamos lutar para em breve termos outra em seu lugar".