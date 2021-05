Ampliada vacinação para pessoas com comorbidades com 33 anos em Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre ampliou a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades a partir de 33 anos. Elas poderão se vacinar nesta sexta-feira, em 33 unidades de saúde, na tenda do estacionamento externo do Shopping Bourbon Country e no drive-thru da PUCRS. Os endereços das unidades de saúde estão disponíveis neste link.

Além destes pontos, a vacinação para esta faixa etária também estará disponível em farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na campanha de imunização contra Covid-19. Confira a lista com os endereços neste link.

O acesso para o drive-thru da PUCRS deve ser feito na avenida Ipiranga, 6681, na entrada ao lado do Museu da PUCRS, no bairro Partenon. Já a tenda no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country, a entrada é exclusiva para pedestres - não é um drive-thru - e deve ser feita pelas entradas das ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt. O horário, nos dois locais, de funcionamento é das 9h às 17h.

Segunda dose e grávidas

Para as pessoas imunizadas com a vacina da Astrazeneca/Oxford há mais de 12 semanas, podem receber a segunda dose nas unidades de saúde Santa Cecília, Santa Marta, Modelo e IAPI. E também na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, drive-thru da PUCRS.

Veja Também

Segundo a SMS, por determinação do Ministério da Saúde, está suspensa a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Apenas as que têm comorbidades que sugerem risco poderão ser vacinadas com Pfizer ou Coronavac (se disponível), e com autorização expressa do médico. A vacinação só será feita nas unidades Modelo, IAPI, Santa Marta.

Pessoas com as seguintes comorbidades podem se vacinar:

- Diabetes

- Pneumopatias crônicas graves (ex.: asma)

- Hipertensão arterial

- Doenças cardiovasculares (ex.: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados)

- Doença cerebrovascular (ex.: AVC)

- Doença renal crônica

- Imunossuprimidos (ex.: transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos)

- Hemoglobinopatias graves

- Obesidade mórbida

- Cirrose Hepática



A imunização continua para pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pessoas com Síndrome de Down, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e pessoas com HIV/Aids.