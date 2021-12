ANAC determina que ITA deverá prestar assistência aos passageiros

publicidade

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) foi intimada a cumprir medidas para assistência aos passageiros que adquiriram bilhetes aéreos da companhia aérea. A empresa anunciou na sexta-feira a suspensão temporária ds operações para uma reestruturação interna. De acordo com um comunicado da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) emitido neste sábado, além da assistência aos clientes lesados, a empresa também deverá prestar informações atualizadas à agência sobre as ações previstas para honrar os bilhetes vendidos e reacomodação dos clientes.

A ANAC orienta os passageiros a entrarem em contato somente com a Itapemirim para realocações e a não comparecerem aos aeroportos antes de obter um novo bilhete aéreo válido. A reacomodação dos passageiros é responsabilidade da ITA.

Outra orientação da ANAC é quanto a priorização da reacomodação dos menores desacompanhados, bem como dos passageiros com necessidades especiais que estavam com voos marcados para a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado. A agência disse que continuará atuando no monitoramento da situação e adotará as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento das regras do transporte aéreo.

Medidas da ANAC

A ANAC oficiou a empresa, ainda na sexta-feira, para adotar uma série de providências no atendimento aos passageiros como a imediata suspensão da comercialização de passagens aéreas; imediata, ostensiva e ampla informação no site da empresa e em todos os canais de comunicação sobre a suspensão das operações; comunicação aos passageiros de forma individualizada com orientação para que não se dirijam desnecessariamente aos aeroportos; e a disponibilização de amplos canais de atendimento ativo e receptivo aos passageiros afetados.

A empresa também terá que oferecer alternativas, incluindo outros meios de transporte, assistência material e compensações financeiras devidas aos passageiros afetados.

Recomendação aos passageiros

o Grupo Itapemirim divulgou na tarde deste sábado, 18, uma nota em que diz estar trabalhando arduamente junto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para mitigar os efeitos da suspensão de suas operações. Com instruções a passageiros, a empresa se desculpa por transtornos e diz que trabalha para a retomada de suas operações.

A Itapemirim informou que os passageiros com viagens programadas para os próximos dias devem entrar em contato pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br ou pelo chat disponível no site da empresa.

