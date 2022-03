Baixe cartões-postais dos pontos turísticos de Porto Alegre

publicidade

No aniversário de 250 anos de Porto Alegre, o Correio do Povo oferece aos leitores cartões-postais personalizados em homenagem à capital de todos os gaúchos.

São três opções para download gratuito. O primeiro deles é do Laçador, monumento símbolo dos gaúchos localizado na entrada de Porto Alegre e retratado pelas lentes da fotógrafa Alina Souza. O segundo, do Largo dos Açorianos, é uma paisagem noturna flagrada pelo fotógrafo Mauro Schaefer. Já a terceira opção é o icônico pôr-do-sol no Guaiba em fotografia de Guilherme Almeida.

Para visualizar os cartões-postais basta clicar aqui.