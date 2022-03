Porto Alegre 250 Anos: 1972-2022, transformações na cidade

publicidade

Todo o crescimento na cidade sentido nos anos 60 desemboca na década seguinte com uma série de obras para minimizar o que o professor e pesquisador da PUC, Charles Monteiro, chama de “estrangulamento” da cidade. “Os trajetos urbanos de carros, caminhões e ônibus tinham que passar por dentro dos bairros da Capital e pelo Centro, então é feito um outro plano de abertura de novas avenidas. São constituídas a primeira e a segunda perimetrais”, conta o também pós-doutor em História Social e Cultural da Arte. O prefeito neste período é o engenheiro Telmo Thompson Flores, que abre os túneis da Conceição e faz um zoneamento da cidade. O Centro vai ser administrativo e comercial, um bairro seria industrial e outros habitacionais.

O muro da Mauá é levantado nesta fase, em 1974. “É um dique natural para proteger a cidade das inundações o que marca esse afastamento de Porto Alegre do rio”, opina o professor. O muro se estende no decorrer de 2,6 quilômetros da avenida Mauá com três metros de altura acima do solo, e outros três abaixo. A via, localizada na entrada do município, é o principal acesso à zona Sul da cidade.

Monteiro lembra que, nos anos 1970, ocorreram algumas demolições de prédios para facilitar a abertura de novas vias. “É nessa época que surge todo um movimento de preservação histórica e sai a primeira lista das edificações que deveriam ser tombadas”, lembra o professor. Fundado em 10 de setembro de 1974, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa teve seu prédio reconhecido como Patrimônio Histórico três anos depois.

A Capital entra na rota do mundo

O planeta parece conhecer Porto Alegre. Prova disso foi a visita do Papa João Paulo II no dia 4 de julho de 1980, recebido com muita festa por porto-alegrenses e gaúchos vindos de outras cercanias. O Grêmio foi campeão da Libertadores da América e do mundial interclubes em 1983, conquistas também do Internacional em 2006. Os dois clubes somam cinco títulos continentais.

A Capital também sediou, em janeiro de 2001, o Fórum Social Mundial Social (FSM), com a participação de aproximadamente 20 mil pessoas. Conferências, seminários, oficinas contaram com representantes de entidades de 117 diferentes países. “A cidade tem visibilidade internacional com três edições do Fórum. Lideranças jovens do Brasil e do exterior discutiram o futuro da cidade, a democratização e a universalização do acesso para todos”, observou o historiador.

e recebe cinco partidas do Mundial de 2014. A capital gaúcha volta a receber milhares de estrangeiros, com destaque para os argentinos e holandeses, que fizeram muita festa nas áreas boêmias da cidade.

Litoral mais perto

Foi no dia 26 de setembro de 1973 a inauguração da autoestrada Porto Alegre – Osório (a primeira brasileira), que revolucionou a ida para o Litoral Norte do RS. As duas pistas, separadas por um largo canteiro central, com duas faixas de rolamento em cada sentido, estreou com a velocidade máxima permitida de 120 km/h. Isso encurtava sobremodo o tempo gasto para percorrer a distância de 96,6 quilômetros que separam a Capital da cidade litorânea. O trajeto podia ser feito em um pouco mais de uma hora.

Mais áreas verdes

Um período de crise foi a dos debates sobre a poluição do ar e das águas do Guaíba, impróprias para o banho e para beber. “É detectada a necessidade de avanço do saneamento da cidade, começa a ser um dos gargalos para o crescimento urbano. A cidade tem poucas áreas verdes, o que desencadeia a criação de novos espaços, como o Parque Marinha do Brasil e o Parque Moinhos de Vento, o Parcão”, pontua o historiador.

Transporte coletivo passa por mudanças

O metrô de superfície de Porto Alegre, operado pelo governo federal com a empresa Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.), chega em 1980. A construção da Linha 1 foi iniciada já neste ano, ligando o centro de Porto Alegre aos municípios ao Norte da área metropolitana, como Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A escolha deste trajeto foi feita para poder desafogar o trânsito da rodovia BR 116, única opção antes da construção desta linha, que já estava com sérios problemas de trânsito na época. A Linha 1 foi inaugurada em 2 de março de 1985 entre Mercado e Sapucaia.

a na cidade anos antes, com a criação dos primeiros corredores de ônibus, em avenidas como a Assis Brasil, Protásio Alves e Bento Gonçalves. “Melhora, inclusive, a comunicação da Capital com cidades vizinhas, como Viamão, Canoas e Gravataí”, lembra o professor Monteiro.

Como será o amanhã?

Porto Alegre do século 21 busca olhar para o passado, pensando no futuro, com a revitalização da Orla do Guaíba, o Muro da Mauá, o Centro Histórico e o 4º Distrito. “A cidade continua se recriando, atraindo a indústria criativa e o desenvolvimento de uma rede a partir das universidades”, enfatiza o professor. Para ele, a Capital está integrada à rede digitalizada. “E, também, à ideia de se tornar acessível a todos”, acrescenta.

No meio disso tudo, Porto Alegre, assim como o mundo todo, passa pela pandemia da Covid-19. Mais de seis mil pessoas perderam a vida e famílias ficaram incompletas. Mas, assim como ocorreu em outras situações de dissabores, a cidade tenta retomar o seu cotidiano, com a ajuda da vacinação e a baixa nas internações por conta da doença. E, olhando para frente, sem esquecer da sua história, que chega aos 250 anos.