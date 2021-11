ANJ entrega nesta quarta-feira prêmio de Liberdade de Imprensa ao Projeto Comprova

publicidade

O Projeto Comprova, do qual o Correio do Povo e mais 32 véiculos de comunicação fazem parte, recebe nesta quarta-feira da Associação Nacional de Jornais o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2021. Neste ano, a premiação irá reconhecer a importância da cooperação entre as empresas jornalísticas durante a pandemia da Covid-19 e no combate a desinformação. Por isso, o prêmio será dividido pelo Comprova e o Consórcio de Veículos de Imprensa.

Em função do coronavírus, apenas representantes da ANJ e dos premiados estarão presencialmente no encontro: Flávia Faria, da Folha de S.Paulo, representando o Consórcio de Veículos de Imprensa, e Sérgio Lüdtke, diretor do Projeto Comprova. A transmissão acontece às 11h15min, no canal do Youtube da ANJ: http://youtube.anj.org.br

No começo do evento, o presidente da ANJ, Marcelo Rech, falará por vídeo no início da cerimônia, por estar no exterior e diretor executivo da associação, Ricardo Pedreira, será o mestre de cerimônias. “Ao dividirmos o prêmio entre o Comprova e o Consórcio, estamos destacando para o país que as empresas jornalísticas e seus profissionais vêm cumprindo com grande eficiência a missão de trazer a público o que interessa aos cidadãos. Num momento de tanta desinformação, o jornalismo ganha relevância como antídoto contra a manipulação dos fatos com objetivos autoritários e obscurantistas”, disse Rech.

Os projetos:

Comprova - O Projeto Comprova realiza trabalho de checagem de fatos como forma de combater a desinformação. Reúne dezenas de jornalistas de mais de 30 veículos de todo o país e tem sido fundamental no esclarecimento das informações a respeito da pandemia no Brasil.

Consórcio de Veículos de Imprensa - O Consórcio de Veículos de Imprensa foi formado para reunir e divulgar dados confiáveis a respeito da pandemia no país, depois que ficou evidente que o governo federal poderia manipular ou omitir informações sobre as consequências da Covid-19 no Brasil.