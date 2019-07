ANTT publica nova tabela de preços do frete rodoviário

publicidade

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União (DOU), a nova tabela de valores mínimos para o frete em todo o país. A resolução da Diretoria Colegiada do órgão regulador também prevê multas para o descumprimento com o pagamento mínimo estabelecido pela tabela.

Com a medida, foi revogada a primeira tabela estabelecida pela Agência, editada no final de maio do ano passado em negociação do governo federal com os caminhoneiros para acabar com greve que afetou o abastecimento em todo o país.

A tabela define os valores mínimos para os diferentes tipos de cargas e a quantidade de eixos utilizados no transporte pela quilometragem percorrida, além da inclusão dos pedágios. O contratante do serviço de transporte rodoviário que pagar abaixo do piso mínimo estabelecido pela ANTT poderá ser multado de R$ 550 a R$ 10,5 mil. A resolução entra em vigor no próximo sábado. Os valores podem ser conferidos aqui.