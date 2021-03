Anvisa aprova primeiro medicamento contra a Covid-19 no Brasil

publicidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira que aprovou o primeiro medicamento para tratamento da Covid-19, o remdesivir.

"O remdesivir vai ser o primeiro medicamento que nós vamos aprovar aqui na agência com uma indicação em bula para Covid-19. Isso é fruto de uma análise de eficácia, segurança e qualidade", salientou o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes.

Desde o ano passado, agências reguladoras dos EUA e da União Europeia liberaram o uso do antiviral no manejo de casos de Covid-19. O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou a utilizar o remédio quando teve a infecção.

O remdesivir foi desenvolvido inicialmente pelo laboratório norte-americano Gilead Sciences para o tratamento da hepatite C e utilizado de forma experimental contra o ebola.

Pesquisa em camundongos mostrou que o remédio tinha capacidade de combater a SARS (síndrome respiratória aguda grave) e a MERS (síndrome respiratória do Oriente Médio), doenças provocadas por micro-organismos similares ao SARS-CoV-2.

Passou a ser usado para o tratamento da Covid-19 depois que um estudo publicado em maio no The New England Journal of Medicine demonstrou a associação do remédio a uma recuperação mais rápida em pacientes graves da doença.

Já um estudo publicado em setembro no Journal of the American Medical Association (JAMA) revelou que o remédio não tem a mesma eficácia em pacientes moderados. Apesar dos resultados iniciais positivos, os pesquisadores ressaltam que ainda são necessários mais estudos.

Veja Também