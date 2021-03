Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford

publicidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira que aprovou o registro definitivo da vacina de Oxford. A aprovação ocorre 42 dias após o pedido realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que produz o imunizante no país. Trata-se da segunda vacina contra a Covid-19 a obter o registro definitivo no país - a primeira foi a vacina da Pfizer, em 23 de fevereiro.

O registro permite a vacinação em massa e a comercialização do imunizante com o setor privado. A vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, e produzido no Brasil pela Fiocruz, integra o plano nacional de vacinação e está sendo aplicada por meio de uso emergencial desde janeiro em grupos prioritários no país.

O anuncio da Anvisa ocorre um dia depois que uma série de países suspenderam o uso da vacina de Oxford após suspeita de reação adversa grave, como trombose e embolia pulmonar. Dinamarca, Noruega, Bulgária, Romênia e Tailândia interromperam a aplicação do imunizante. Já Itália, Áustria e Luxemburgo suspenderam apenas alguns lotes da vacina. Na Espanha, algumas remessas do imunizante estão em avaliação. No Brasil, não há registro de trombose.

A agência também anunciou o andamento do processo de aprovação de outras vacinas, como a da Johnson. No momento, aguarda pedido de submissão contínua para uso emergencial ou registro para que possa viabilizar essa opção. Outra vacina destacada foi a Moderna. Segundo a Anvisa, não há pedido de importação nem e uso emergencial nem de registro, mas que há interesse pelo país.

"Sobre a Sputinik, a expectativa é que os próximos passos sejam tomados pelos russos para saber sobre informações de segurança e eficácia".

Em relação à Covaxin, empresa sinalizou interesse em fazer estudo clínico no país em parceria com o hospital Albert Einstein e na semana passada foi concluída a inspeção na fábrica da Bharta Biotech, fabricante da vacina. "Há também a CanSino que já tem resultados promissores e estamos vendo qual vai ser estratégia da empresa para podermos avaliar".

A Anvisa ainda destacou o interesse em vacinas contra a Covid-19 produzida por universidades brasileiras, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, UFMG e UFRJ, que estão em fases pré-clinicas. "Estamos em contato dando todo o suporte para que possam avançar", afirmou Gustavo Mendes, a Anvisa.

