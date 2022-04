Anvisa avalia licença para uso de vacina da Moderna contra Covid-19

publicidade

Depois de a Moderna anunciar a intenção de distribuir a vacina contra a Covid-19 Spikevax na América Latina, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se debruça sobre a concessão de licença para uso do imunizante no país. Nesta segunda-feira, a reguladora reuniu-se com representantes da farmacêutica e da empresa parceira Zodiac Produtos Farmacêuticos para tratar sobre a regularização da vacina.

"Foram discutidas as possibilidades de solicitação de autorização de uso emergencial, bem como registro no Brasil para a vacina contra a Covid-19", detalhou, em nota, a Anvisa, que escalou integrantes da Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos para participar do encontro.

Agora, a Moderna precisa protocolar o pedido. A indicação é que o pleito seja pelo registro definitivo, uma vez que o anunciado fim do estado de emergência em saúde pública pode colocar em xeque o uso de imunizantes em caráter emergencial. É o caso da Coronavac.

A vacina Spikevax foi desenvolvida com base na plataforma de RNA mensageiro, mesma tecnologia usada pela Pfizer, que possui registro definitivo no Brasil e está incluida no PNO (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19).

A Moderna anunciou, em março, a distribuição da Spikevax em 18 países latino-americanos, entre eles o Brasil. A vacina já foi autorizada para uso em mais de 80 países e possui registro definitivo nos Estados Unidos, além de autorização emergencial da OMS (Organização Mundial da Saúde).

