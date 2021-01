Anvisa decide hoje sobre uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da CoronaVac

publicidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decide nesta nesta sexta-feira sobre o segundo pedido feto pelo Instituto Butantan para o uso emergencial da CoronaVac no País – a solicitação, agora, é para 4,8 milhões de doses do imunizante envasadas no Brasil. No último domingo, o órgão regulador aprovou no domingo o uso emergencial de 6 milhões de ampolas importadas prontas da China. Desde então, o inoculante desenvolvido pela farmacêutica Sinovac tem sido aplicado em profissionais de saúde, indígenas e moradores de lares de longa permanência de todo o território nacional.

Conforme o Butantan, se o novo pedido receber aval, as vacinas serão disponibilizadas ao Ministério da Saúde na próxima semana. A CoronaVac é a única vacina disponível até o momento para uso no Brasil, uma vez que houve atraso para a chegada de 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca produzidas pelo Insituto Serum, na Índia. Previstas para a semana passada, as doses devem chegar nesta sexta-feira.