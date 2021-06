Anvisa pode ampliar prazo de validade da vacina da Johnson

publicidade

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se reuniu na tarde desta sexta-feira com a farmacêutica Janssen, da Johnson & Johnson, para discutir o pedido de extensão do prazo de validade da vacina contra a Covid-19 que será disponibilizada para o Brasil.

Atualmente, o prazo de validade aprovado pela Anvisa é de três meses. A proposta da empresa é ampliar para quatro meses e meio. A agência reguladora dos Estados Unidos aprovou essa extensão na quinta-feira .

O Ministério da Saúde vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen com prazo de validade até 27 de junho e terá poucos dias para distribuir e aplicar todas as doses.

A vacina é fabricada pela Janssen, que é o braço farmacêutico da companhia Johnson & Johnson, e é ministrada em dose única, diferentemente das outras vacinas aplicadas no Brasil atualmente.

Na reunião desta sexta, a equipe da gerência-geral de medicamentos da Anvisa esclareceu dúvidas e se comprometeu a finalizar a análise das informações apresentadas pela Janssen o mais breve possível.

Por se tratar de uma vacina com autorização para uso emergencial no Brasil, a decisão quanto ao pedido da farmacêutica caberá à Diretoria Colegiada da Anvisa, que deverá se reunir já na próxima semana. A vacina contra a Covid-19 da Janssen foi aprovada para uso emergencial no Brasil no dia 31 de março.

Veja Também