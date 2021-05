Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina CanSino

publicidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou, nesta quarta-feira, que recebeu o pedido de uso emergencial da vacina chinesa CanSino, produzida pela farmacêutica Belcher, representante do laboratório chinês CanSino Biologics no Brasil.

No mês de fevereiro, a farmacêutica anunciou que os testes clínicos detectaram uma eficácia de 65,7% contra todos os casos sintomáticos da Covid-19, 28 dias após a aplicação da vacina. Nos casos graves, a eficácia é de 90,98%, quatro semanas depois de aplicada.

Como a Johnson & Johnson, Sputnik V e AstraZeneca, o imunizante é produzido a partir de um adenovírus não replicante (causador do resfriado comum), incapaz de causar doença às pessoas, que transporta pedaços do material genético do SAR/S-CoV-2.

A vacina é oferecida em apenas uma dose e foi desenvolvida em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China. Os ensaios clínicos da Convidecia, nome comercial da vacina, foram desenvolvidos com 30 mil pessoas em cinco países: Paquistão, Rússia, Chile, Argentina e México. Os dados desses estudos serão analisados pela Anvisa.

China, Malásia, Indonésia, Paquistão de México já tiveram uso emergencial aprovado. A agência tem sete dias úteis para responder ao pedido.

No Twitter, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, anunciou o avanço da negociação entre países e ressaltou que o governo chinês está "comprometido a continuar e ampliar a parceria de vacinas".

A vacina Cansino, eficaz com só uma dose, está sendo aplicada em🇨🇳. O laboratório chinês Cansino jà entrou contato com Min. de Saúde 🇧🇷 e presentou o pedido à Anvisa para autorização de uso emergencial no🇧🇷. 🇨🇳 está comprometido em continuar e ampliar a parceria de vacinas com🇧🇷. pic.twitter.com/q2BHw7et04 — Yang Wanming (@WanmingYang) May 19, 2021

