Ao menos 17 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

As empresas CEEE e RGE atualizaram o número de consumidores afetados pela falta de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O desabastecimento é registrado desde a última quarta-feira, quando um fenômeno climático chamado de “ciclone bomba” atingiu o Sul do Brasil. No pior momento, quase 900 mil pontos ficaram sem luz no Estado. Neste sábado, a contagem caiu para, pelo menos, 17,5 mil clientes.

Na área de cobertura da Companhia Estadual de Energia Elétrica, o Litoral Norte concentra a maioria dos casos. De acordo com a empresa, os reparos necessários são pontuais. Cada serviço atende a um grupo pequeno de pessoas. A CEEE afirma que 99% dos 750 mil pontos que ficaram sem luz durante a semana já estão abastecidos. O cálculo permite concluir que, aproximadamente, 7,5 mil unidades seguem sem energia.

A Região Metropolitana de Porto Alegre ainda tem diversos casos isolados. Em um deles, equipes da CEEE restabelecem o serviço para apenas um cliente afetado. As regiões Centro Sul e Sul estão com o atendimento quase normalizados, segundo a companhia.

Já na área de concessão da RGE, são 10 mil pontos ainda sem abastecimento. A empresa afirma que o fornecimento segue com problemas nas regiões de Erechim, Lagoa Vermelha e Vacaria. De acordo com a concessionária, as equipes estão totalmente mobilizadas para restabelecer o serviço. No entanto, ressalta a complexidade dos danos e a dificuldade de acesso em alguns locais como impasses para a normalização do serviço.