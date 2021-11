Após anúncio da Saúde, Porto Alegre faz levantamento de estoque e pessoas aptas à 3ª dose

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre afirmou, nesta terça-feira, que irá seguir a orientação do governo federal, de ampliar a dose de reforço contra Covid-19 para adultos que tiveram a última aplicação há cinco meses. Para isso, a pasta realiza o levantamento do número de pessoas aptas à terceira aplicação e das doses disponíveis em estoque.

Segundo a SMS, a vacinação deverá ocorrer de forma escalonada. Os detalhes sobre o calendário serão divulgados ao longo desta terça-feira.

Já a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que aguarda uma nota de orientação do governo federal, bem como doses de vacinas suficientes para atender demanda. "Sobre as medidas anunciadas hoje pelo Ministério da Saúde, aguardamos a nota orientadora oficial, bem como as doses necessárias para atender a proposta, para planejarmos, junto com os municípios, os próximos passos e ações da campanha de vacinação no RS", escreveu em nota enviada às 15h45. De acordo com a pasta, o estado gaúcho tem 1.650.000 pessoas aptas a tomar a terceira dose em novembro.

Dois lotes de vacinas da Pfizer – somando 367,3 mil doses – estão previstos para chegar ao Rio Grande do Sul no início da noite desta terça-feira.

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a vacina considerada preferencial para a terceira imunização é a da Pfizer, mas serão colocadas à disposição doses da Astrazeneca e da Janssen. Em novembro, mais de 12,4 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço.

