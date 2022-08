Após calorão no sábado, RS terá domingo com frio intenso

publicidade

Uma forte massa de ar polar ingressa no Rio Grande do Sul neste domingo, trazendo radical mudança de temperatura na comparação com este sábado. Conforme a MetSul Meteorologia, a previsão é de muitas nuvens, com chuva em diversos pontos entre a madrugada e a manhã na Metade Norte gaúcha. Há risco de vento forte a localmente intenso.

No Oeste e no Sul, o tempo melhora e o sol aparece no decorrer do dia. Nas demais regiões, a nebulosidade entra em diminuição gradual na segunda metade deste domingo. Será um dia de muito frio, com marcas baixas mesmo durante a tarde. As temperaturas mínimas ocorrem à noite, e a chance de neve nas partes mais altas do Estado é baixa.

Cidades que na tarde deste sábado registraram máximas acima de até 30ºC vão terminar o domingo com marcas de 7ºC a 10ºC nos termômetros. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 8ºC e 14ºC.

De acordo com a MetSul, não se espera chuva volumosa na passagem da frente, porém é alto o risco de vento forte, com vendavais isolados na chegada do sistema frontal. Na maioria das cidades, as rajadas devem ficar entre 60 km/h e 80 km/h, mas pontos isolados podem ter marcas superiores.

Já na segunda-feira, grande parte do Rio Grande do Sul vai amanhecer com marcas abaixo de 5ºC. Marcas negativas são esperadas na fronteira com o Uruguai, Campanha, Sul, Centro-Serra, baixadas do Noroeste, no Planalto, Serra e Aparados.

Nas cidades mais frias, na Serra do Sudeste e Aparados, pode fazer até -3ºC a -5ºC. Na Grande Porto Alegre, até 3ºC em alguns pontos. A tarde de segunda ainda terá temperatura baixa, e a noite será muito fria. O frio deve enfraquecer a partir da terça no Sul do Brasil.