Após chuvas, Espírito Santo tem 229 pessoas desalojadas

Após as fortes chuvas que atingiram a região Sul do estado desde sexta-feira, o Espírito Santo registra 229 pessoas desalojadas, 182 desabrigadas, uma pessoa ferida e seis mortos. As informações constam de boletim divulgado pela Defesa Civil do estado às 11h deste domingo. O município com o maior número de desalojados é Vargem Alta: 212. Rio Novo do Sul tem nove pessoas desalojadas e Anchieta, oito.

Anchieta concentra o maior número de desabrigados: 80. Todos estão agora no Centro de Convivência de Limeira. Vargem Alta tem 63 pessoas desabrigadas, que estão em duas escolas estaduais. Iconha registra 35 desalojados, que se encontram na Igreja Católica da cidade e Rio Novo do Sul tem quatro pessoas desalojadas.

De acordo com a Defesa Civil, elas foram encaminhadas para o aluguel social. Três pessoas morreram no município de Iconha. A cidade também registrou uma pessoa ferida em razão das chuvas. Em Alfredo Chaves, onde houve o maior volume de chuvas (249,4 milímetros nas últimas 24 horas), também morreram três pessoas: duas soterradas no distrito de Cachoeirinhas; a outra morreu no distrito de Recreio.

Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, as maiores chuvas ocorreram nos municípios de Castelo (11.05 milímetros - mm), Itapemirim (9.60 mm), Rio Novo do Sul (8.20 mm) e Aracruz (5.60 mm). Os demais municípios têm registro de acumulado de chuva inferior a 05 mm.

Para este domingo, a previsão do tempo, divulgada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é de muitas nuvens e alguma abertura de sol em todo o estado. Há também a previsão de pancadas de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões do Espírito Santo.

Para esta segunda-feira, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos emitiu um aviso meteorológico alertando para riscos de que ocorram tempestades de raios, chuvas intensas e vendaval nos municípios de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alegre, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Laranja da Terra, Mantenópolis, Muniz Freire, Pancas e Venda Nova do Imigrante.