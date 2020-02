Após colisão contra caminhão, motociclista morre em Três Passos

publicidade

Um motociclista, de 62 anos de idade, morreu às 5h da madrugada desta segunda-feira no km 95 da BR 468, em Três Passos, no Noroeste do Estado. O homem conduzia a moto que se chocou com um caminhão Volvo, carregado de suínos. O acidente ocorreu no trecho entre o distrito de Bela Vista e o trevo de acesso ao antigo aeroporto da cidade.

Os dois veículos seguiam no sentido do município de Bom Progresso a Três Passos. A vítima foi identificada como Ademar Datsch, morador de Bom Progresso. Ele morreu no local do acidente. O condutor do caminhão não ficou ferido.