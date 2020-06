Após obras na Ponte do Guaíba, içamento do vão móvel volta a funcionar

publicidade

Os içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba estão liberados e voltaram a funcionar no começo da tarde desta quinta-feira. As obras de recuperação emergencial de um dos pilares de sustentação da estrutura foram encaminhadas para teste final após a realização de todas as avaliações na estrutura.

Na manhã de hoje, os técnicos realizaram o teste de içamento, que transcorreu normalmente, finalizando todo o processo necessário para o retorno dos trabalhos. As obras emergenciais foram executadas pela empresa proprietária da embarcação responsável pela colisão em um dos pilares do vão móvel, e foram concluídas com quatro dias de antecedência da previsão inicial. A CCR ViaSul, responsável pela operação da Ponte do Guaíba, acompanhou e fiscalizou a execução de todos os trabalhos. Para a realização dos testes, o trânsito de veículos na região foi interrompido.

Para adiantar ao máximo o prazo de término das obras e retorno da normalidade nos içamentos do vão móvel do Guaíba, os serviços de recuperação no pilar foram feitos 24 horas por dia. O prazo inicial previsto era de dez dias, porém, devido aos esforços feitos para a redução desta estimativa, os trabalhos puderam ser encerrados antes do final desta semana.

A empresa realizou os serviços de limpeza, confecção de novas formas e reposição de armadura. Também foram feitos testes de resistência. A concretagem da viga foi realizada na terça-feira. Os reparos foram feitos por conta da colisão de uma embarcação em um dos pilares do vão móvel, o que danificou a estrutura, causando a suspensão dos içamentos para passagem de embarcações.