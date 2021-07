Após paralisação, linhas de ônibus passam a ser atendidas por novas empresas em Porto Alegre

publicidade

As linhas de ônibus da Trevo, que não operaram na semana passada por falta de óleo diesel, foram substituídas na manhã desta segunda-feira pelas empresas VTC e Belém Novo. A mudaça foi informada pelo consórcio Viva Sul. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) informou que toda a frota de ônibus de Porto Alegre cumpriu sua tabela horária. Segundo a secretaria, o descumprimento de 33 tabelas horárias acabou por impactar em 27 linhas na quinta e na sexta-feira.

Conforme a SMMU, a empresa foi notificada, ainda no final de semana, para regularizar a operação. Os ônibus das linhas que não operaram na última semana foram substituídos por outros do consórcio. Uma reunião entre os trabalhadores que operam as linhas de ônibus em Porto Alegre sobre o parcelamento de salários na Trevo e Restinga foi realizada hoje. O encontro aconteceu na garagem das empresas.

Segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), os vencimentos do mês de junho será pago em duas parcelas. A previsão é de que a primeira, com limite fixado em R$ 600,00 por funcionário, seja depositada hoje. O restante precisa ser integralizado até o fim do mês, em data ainda não definida.

Os profissionais compareceram normalmente ao trabalho nesta segunda-feira, mas garantem que não vão aceitar a medida. "As empresas estão carregando entre 400 e 500 mil pessoas por dia, segundo dados que tivemos acesso, e ainda aumentaram a passagem. Nos últimos dois anos, não tivemos reajuste nos salários e tickets. Onde eles querem chegar com essa situação? Os trabalhadores não podem correr esse risco", criticou o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte da Capital (Stetpoa), Alessandro Silva.

O parcelamento dos salários dos servidores das empresas Trevo e Restinga foi anunciado após a interrupção da circulação de ônibus das empresas, em função da falta de diesel. Na ocasião, 36 linhas tiveram as tabelas horárias alteradas - sendo 18 na quinta-feira, e 18 na sexta-feira.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Zachia, disse que não foi informado de nenhum problema referente ao pagamento de salários dos rodoviários. "Oficialmente não chegou nada. Sabemos que as empresas estão em dificuldades, mas não houve comunicado algum. Entrei em contato com eles durante o final de semana, para tentar resolver a crise do diesel e não falaram nada disso", ressaltou.