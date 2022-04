Após temporais, concessionárias do RS informam quedas de luz sem quantificar clientes

publicidade

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o fim da tarde desta segunda-feira causaram desabastecimento de energia elétrica em ao menos quatro regiões. As duas maiores concessionárias admitem o problema, mas ainda sem quantificar o número de clientes sem o serviço.

Conforme a RGE, fronteira Oeste, Vale dos Sinos e Vale do Taquari eram os locais com mais pontos sem luz. Já a CEEE Equatorial emitiu um balanço confirmando problemas de desabastecimento pontuais na região Metropolitana.

Ambas as empresas garantem que técnicos seguem trabalhando para restabelecer o sistema.