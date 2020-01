Após temporal, Porto Alegre registra bloqueios de ruas por queda de árvores e postes

publicidade

O dia seguinte do temporal que atingiu parte do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, é de reparos nas ruas da Capital. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) relatou que no começo da manhã desta quinta-feira há pelo menos 20 bloqueios totais de vias por conta da queda de árvores. O órgão ainda relata que sete foram ocasionados por poste ou fiação elétrica caídos.

Queda de árvore de grande porte e também de um poste de concreto bloqueiam a rua Corrêa Lima. Trânsito sendo desviado pelas ruas Mutualidade e Banco da Província @RdGuaibaOficial @correio_dopovo pic.twitter.com/5mOvWv0E6X — Guilherme Kepler (@GuilhermeKepler) January 16, 2020

Em outros 11 pontos, as quedas de árvores e de postes, além de um outdoor, resultaram em bloqueios parciais com obstrução de uma faixa de trânsito. Nesta manhã, 30 sinaleiras estão com falta de energia elétrica em Porto Alegre.

EPTC informa que 30 conjuntos semafóricos ainda estão sem energia elétrica em Porto Alegre. Na foto, avenida Getúlio Vargas @RdGuaibaOficial @correio_dopovo pic.twitter.com/fjbx1AMYJz — Guilherme Kepler (@GuilhermeKepler) January 16, 2020

Rua Corrêa Lima bloqueada em função da queda de poste de concreto. Moradores afirmam que ocorrência foi registrada no final da tarde de ontem e até agora destroços não foram recolhidos @RdGuaibaOficial pic.twitter.com/L9g9TG5LBH — Guilherme Kepler (@GuilhermeKepler) January 16, 2020

9h22 - Agentes da EPTC trabalham 24h para minimizar os desastres do temporal. pic.twitter.com/Ukc1f9sjJQ — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) January 16, 2020

Somente em Porto Alegre, conforme o último boletim da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 160 mil pontos estão sem luz. A região mais prejudicada da cidade é a zona Sul.