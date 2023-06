Após veranico, fim de semana terá virada de tempo com chuva e frio no RS

publicidade

O clima de verão está com os dias contados no Rio Grande do Sul. Após uma sequência de dias quentes e secos, o fim de semana marca uma virada de tempo no Estado. As temperaturas despencam, principalmente no domingo, e há previsão de chuva para praticamente todo o território gaúcho.

No sábado, a chegada de uma frente fria muda o tempo em parte do Estado. Na Metade Norte, o sol predomina e a temperatura sobe, com sensação de abafamento. As nuvens aumentam durante a tarde, mas a chuva só atinge essas áreas no domingo.

Já no Sul, na Campanha e no Oeste o tempo fica instável com nuvens, pancadas de chuva e pouca variação térmica. A chuva será irregular pelo território gaúcho, com volumes oscilando entre 10 e 20 mm, com até 50 mm em alguns pontos. Podem ocorrer temporais isolados e rajadas de vento.

As temperaturas começam a cair, mas as máximas ainda estarão elevadas, chegando aos 28ºC em Torres e Santa Rosa. Em Porto Alegre, o sábado deve começar com sol, com previsão de chuva à tarde. A mínima será de 17ºC e a máxima, de 26ºC.

Foto: Ricardo Giusti

Domingo de inverno no Estado

No domingo, a frente fria leva chuva para o Centro, Norte e Leste do Estado. Poderá chover forte em alguns pontos, com previsão de acumulados entre 30 e 50 mm. Por outro lado, o dia começa com sol e frio na Metade Sul, com mínimas entre 7 e 9°C.

O ar frio ingressa com intensidade entre a tarde e a noite derrubando a temperatura em todas as regiões. Em grande parte do território gaúcho a mínima irá ocorrer no turno da noite com projeção de marcas de apenas um dígito e sensação de frio.

No domingo, Porto Alegre terá sol e chuva. A mínima será de 9ºC e a máxima, de 15ºC.