Aposentados que seguem trabalhando relatam dificuldades para receber FGTS

Aposentados que seguem trabalhando na mesma empresa na ocasião da aposentadoria recebem o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no mesmo mês de depósito. Entretanto, por causa da Medida Provisória 927, as empresas deixaram de depositar os valores correspondentes a março, abril e maio e agora as contas desses aposentados estariam ficando com o status de inativas.

Situação que estaria provocando a necessidade de idosos se deslocarem até as agências da Caixa Econômica Federal para comprovarem que estão na condição de aposentados e poderem voltar a receber o benefício. Segundo a Caixa Econômica Federal, o procedimento não é necessário.

Segundo um destes aposentados, que prefere não se identificar, a situação vem ocorrendo na agência situada na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. No local, estagiários do banco estariam inclusive tratando mal os clientes idosos para que obedeçam o distanciamento na fila de espera.

A Caixa respondeu por meio de nota e confirmou que “cumpre com as determinações legais e adota as providências necessárias para operacionalização do Fundo de Garantia”. Ainda de acordo com o banco, conforme estabelece a MP, o pagamento das obrigações referentes às competências março, abril e maio de 2020 deve ser quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020. A Caixa ainda esclarece que o crédito na conta FGTS do trabalhador ocorrerá após o recolhimento dos valores pelo empregador.

“Desta forma, os trabalhadores aposentados com direito à movimentação da conta vinculada, que no mês março receberam o crédito automático do Fundo de Garantia em conta bancária, cujos recolhimentos foram suspensos em virtude da medida provisória, voltarão a receber automaticamente, a partir do mês de julho, os valores de FGTS recolhidos pelos empregadores, por meio do crédito em conta, até 31/07, não havendo a necessidade de comparecimento à uma agência da Caixa”, detalham.

No entanto, não foi essa a explicação dada por um funcionário de uma agência da zona Norte. "Se não houver depósito por um mês é necessário vir na agência para refazer o pedido, comprovando que está efetivamente aposentado e segue trabalhando na empresa onde estava no momento da aposentadoria", afirmou.

Quanto a efetivação de saques a que tiver direito, o banco diz que o trabalhador pode solicitar o saque pelo aplicativo FGTS, disponível para download nas plataformas Google Play e App Store. No caso do trabalhador aposentado, por meio da opção “outras situações de saque”, motivo “aposentadoria” e indicação da conta bancária para crédito.