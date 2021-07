Aposta do Espírito Santo ganha sozinha na Mega-Sena

publicidade

Uma aposta feita na cidade de Colatina no Espírito Santo, faturou sozinha o prêmio principal do concurso 2391 da Mega-Sena, realizado neste sábado. O portador do bilhete terá direito a R$ 76.237.205,10. Para o próximo sorteio, na quarta-feira, o prêmio da sena é estimado em R$ 2,5 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 05-08-13-27-36-50

De acordo com a Caixa, 192 apostas acertaram a quina e renderam R$ 32.288,63 aos seus donos. Já outras 13.379 apostas ganharam na quadra e poderão ser trocadas por R$ 661,95.