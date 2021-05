Apostas de Maceió e São Paulo dividem bolada da Mega-Sena

publicidade

Duas apostas – uma de Maceió e outra de São Paulo – acertaram as seis dezenas do concurso 2376 da Mega-Sena, realizado neste sábado. De acordo com a Caixa, cada ganhador receberá R$ 47.341.439,63 de premiação. Para o próximo sorteio, na quarta-feira, a estimativa de valor para o prêmio principal é de R$ 2,5 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22

Ainda neste sorteio, 433 apostas acertaram na quina e rendem R$ 18.922,04. Já a quadra foi feita por 19.908, que poderão sacar R$ 587,93.