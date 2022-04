Ar frio melhora o tempo e derruba temperaturas no RS nesta sexta-feira

publicidade

O ar frio que ingressa no Rio Grande do Sul melhora o tempo nesta sexta-feira. Assim, a área de instabilidade responsável pelas chuvas se afasta. Em áreas mais ao Norte, ainda há risco de instabilidade isolada.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o dia começa e termina frio na maioria dos municípios, com mínimas mais baixas ao amanhecer no Oeste, Campanha e fronteira com o Uruguai. A tarde deve ser amena e agradável.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 13°C, e a máxima chega aos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 12°C / 22°C

Bagé 6°C / 18°C

Erechim 14°C / 22°C

Caxias do Sul 11°C / 20°C

Torres 15°C / 22°C