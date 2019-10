Ar quente deixa tempo instável no RS nesta terça-feira

publicidade

Por conta do ar quente, as chuvas e temporais devem atingir o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As regiões mais atingidas devem ser a Sul e a Oeste do Estado, com áreas de instabilidade que avançam ao Uruguai. Os volumes de chuva podem ser altos, inclusive com risco de vento forte e granizo.

De acordo com a MetSul Meteorologia, nas demais regiões, com abafamento, o sol vai aparecer com nuvens e, portanto, devem ocorrer períodos de maior nebulosidade. Temporais isolados também podem aparecer.

Em Porto Alegre, instabilidade permanece, e sol aparece entre períodos de chuva. Na Capital, mínima deve ser de 21°C, e máxima chega aos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 19°C / 32°C

Santa Cruz do Sul 21°C / 31°C

Alegrete 21°C / 24°C

Bagé 20°C / 23°C

Capão da Canoa 22°C / 28°C

Erechim 19°C / 32°C