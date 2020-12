Ar quente eleva as temperaturas e pode trazer temporais ao RS a partir desta quinta-feira

publicidade

Uma frente de ar quente começa a mudar as temperaturas no RS a partir desta quinta-feira. As máximas se elevam, e, nos próximos dias, há risco de temporais em pontos isolados, inclusive com queda de granizo.

Nesta quinta-feira, o sol predomina no Estado, com muitas áreas com amplos períodos de céu claro. O tempo aberto eleva a temperatura ao longo do dia, e a tarde deve ser de calor intenso no Oeste e Noroeste do Estado.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na capital deve ser de 17°C, e a máxima chega aos 32°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 16°C / 33°C

Santa Rosa 16°C / 37°C

Vacaria 12°C / 28°C

Santa Maria 16°C / 33°C

Cruz Alta 16°C / 34°C

Bagé 15°C / 32°C