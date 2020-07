Arroio do Meio e São Jerônimo decretam situação de emergência

publicidade

As cidades de Arroio do Meio e São Jerônimo decretaram, nesta sexta-feira, situação de emergência em decorrência do volume de chuvas, atrelado aos impactos de vendavais, que atingiu o Rio Grande do Sul nessa semana, conforme divulgou o boletim mais recente da Defesa Civil.

Segundo a coordenadoria, Arroio do Meio registrou inundação e 100 pessoas estão desabrigadas. Elas foram encaminhadas para abrigos públicos municipais. São Jerônimo também sofreu com a inundação provocada pelas chuvas, e possui 1,2 mil pessoas desalojadas e 15 desabrigadas. Os bairros São Francisco, Princesa Isabel, Lindos Ares e parte do Centro, foram afetados por alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil, no total, 3.850 pessoas estão fora de casas por causa dos estragos provocados pelo mau tempo dessa semana, sendo 1.210 desabrigadas e 2.638, nas 29 cidades gaúchas que registraram algum dano. Em Porto Alegre, pelo menos um família, na Ilha dos Marinheiros, foi socorrida pelos Bombeiros e esta alojada na casa de parentes.

A Defesa Civil reportou duas mortes, atrelado aos impactos do mau tempo no Estado, em Colinas e Caxias do Sul, respectivamente.