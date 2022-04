Associação Comercial de Porto Alegre premia vencedoras na 2° edição do Prêmio Paulo Vellinho

publicidade

Com o objetivo de reconhecer empresas e personalidades que se destacaram nas áreas de atuação e colocaram a cidade como protagonista, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promoveu a cerimônia de premiação do 2º Prêmio ACPA Paulo Vellinho. O evento ocorreu ontem no Palácio do Comércio, na sede da Associação Comercial, de forma híbrida e com transmissão pelo Facebook e YouTube da ACPA. A edição deste ano homenageou os empresários Humberto Ruga, presidente do Conselho Superior da entidade, e Paulo Vellinho, que dá nome à distinção.

Anual, o prêmio contou em sua nova edição com oito categorias: Empreendedorismo, Inovação & Tecnologia, Marketing & Comunicação, Política, Serviços, Terceiro Setor, Turismo, Varejo. Além destas, a categoria Fora da Curva foi revelada no fim da premiação, a qual agraciou Laura Bier Moreira, empresária e criadora da plataforma de conteúdo @roubadinhas.

O presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, revelou que o Prêmio era uma das finalidades já na primeira gestão. Pereira acrescentou ainda que primeira edição ainda repercute na vida dos agraciados, que seguem recebendo os méritos pela premiação conquistada. “Recebo com frequência relatos dos empresários dizendo que, após a honraria, os negócios prosperaram e ganharam o reconhecimento de seus consumidores”, afirmou, reiterando que o objetivo do prêmio é reconhecer os negócios que fizeram a diferença para a sociedade.

Trechos da carta do empresário Paulo Vellinho foram lidos pela filha dele, Suzana Vellinho. “Sinto-me, sobretudo, honrado por ser destacado com meu nome em um prêmio que realça o empreendedorismo e a inovação de bravos profissionais. Profissionais criativos, que não temem o risco de investir e trabalhar no Brasil e que contribuem para o crescimento de nossa Porto Alegre”, dizia a mensagem. Vellinho tem uma longa e empreendedora trajetória de mais de 60 anos, com participação ativa no processo de industrialização do Brasil neste período.

O outro homenageado, Humberto Ruga, disse que recebe essa homenagem com alegria e satisfação, reforçando seu comprometimento com as entidades nas quais atua e com a sociedade. Ruga ainda ressaltou que é um desafio empreender no RS. “O Estado está melhorando, mas necessita se aperfeiçoar mais. Precisamos terminar com esse espírito bélico e isso deve começar pelas entidades para que possa ter resultados melhores”, salientou.

Ruga é diretor do Grupo UNIDOS. Em entidades empresariais, atua como Presidente do Conselho Superior da Associação Comercial de Porto Alegre, Federasul, entre outras, e é voluntário em entidades assistenciais. Recebeu reconhecimentos pela sua atuação títulos como a Medalha João Saldanha, concedida pelo Governo do Estado, benemérito Aldeia da Fraternidade, da cidade de Porto Alegre e Hospital Espírita, entre outras condecorações.

Vencedores da 2° edição do Prêmio ACPA Paulo Vellinho – Edição Humberto Ruga:

Empreendedorismo: Cais Embarcadero

Inovação & Tecnologia: José Renato Hopf, cofounder e CEO da 4all Tecnologia

Marketing & Comunicação: Fernando Albrecht, colunista

Política: Felipe Camozzato, Vereador de Porto Alegre

Serviços: Feira Mercadão do Produtor

Terceiro Setor: SOS - Casas de Acolhida

Turismo: Adriane Hilbig, presidente executiva da Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau

Varejo: Eugenio Pretto Correa, diretor regional Sul da DC SET Promoções e sócio gestor do Cais Embarcadero

Fora da Curva: Laura Bier Moreira, empresária e criadora da plataforma de conteúdo @roubadinhas